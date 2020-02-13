شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 3 دورات جديدة للعاملين بالمحليات بمركز سقارة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي بـتنظيم 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع المقبل، منها 3 دورات تدريبية جديدة ينظمها المركز للمرة الأولي، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

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وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان صحفي، الخميس، إن الدورات الجديدة تشمل إعداد المواد الإخبارية على الإنترنت للمديرين والعاملين بإدارات البوابات الإلكترونية، ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة التخطيط وإدارة الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال التميز المؤسسي في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي ويستفاد من هذه الدورات 202 متدرب من جميع المحافظات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم، بختام فعاليات الأسبوع التدريبى الحالي ويتضمن 3 دورات تدريبية هي دورة التخطيط المحلي المتطور ومتابعة تنفيذ المشروعات للمديرين والعاملين بإدارات التخطيط والإدارات الهندسية، ودورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم، إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية استفاد منها 121 متدرباً من جميع المحافظات.

كما احتفل المركز أيضاً بانتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل لتأهيل صف ثانى مؤهل لتولي الوظائف القيادية بالمحليات، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع واستفاد منها 81 متدرباً من العاملين في المحافظات، وركزت الدورة على كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي وقانون الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بعمل المحليات، إضافة إلى تنمية وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض وتضمنت الدورة أيضاً تقسيم المتدربين لعدة مجموعات عمل لإعداد أبحاث جماعية لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، ومن المقرر أن تنظم الوزارة الجزء الثاني من الدورة خلال شهر مارس وتستمر لمدة 3 أسابيع أخرى، وذلك لمن اجتاز اختبارات الجزء الأول من دورة قادة المستقبل.