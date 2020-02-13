شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع «زينة» يقدم للمحكمة حكمًا بـ«ولاية موكلته تعليميًا» لـ«تؤامها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة أسرة مدينة نصر، الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، التي يطالب فيها بالإشراف التعليمي لـ«تؤأم زينة».

تبين للمحكمة عدم حضور «عز»، بينما حضر عنه 3 محامين، إضافة إلى حضور معتز الدكر، محام «زينة»، والذي دفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني اسمه «الإشراف التعليمي»، وقال إن المادة 54 من الحضانة تنص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية التعليمية يحصل عليها الوالي عن الأطفال من المحكمة، وأن المسؤول عن الولاية التعليمية للتوأم هي «زينة».

Advertisements

وقدم «الدكر» للمحكمة بما يفيد صحة كلامه، حكمًا صادر من محكمة الأسرة، يؤكد أن موكلته «زينة» هي المسؤولة عن الولاية التعليمية لـ«توأمها».

واستكمل «الدكر» طلباته، قائلا: «أنه طبقا لقانون الأسرة والطفل ينص عدم المساس بمصلحة الصغيرين، وأن المصاريف المدرسية تقدر طبقًا لليسر والتعثر، فمن حق الأب نقل صغيره من المدرسة إلى مدرسة أقل في المستوى إذا كان متعثرًا في سداد المصروفات، أما إذا كان متيسرًا فعليه دفع المصروفات التعليمية».

وتساءل الدفاع أمام المحكمة عن معنى الدعوى المقامة من «عز»، وهي تحويل الطفلين إلى مدرسة أقل في التعليم، وقال كيف يحدث ذلك وأن والدهما ميسورًا ويستطيع سداد المصروفات الدراسية، حيث إن التحريات كشفت عن أجره في مسرحية «علاء الدين»، وتبين أنه تقاضها بالدولار، إضافة إلى أن أجره في فيلم الممر وأولاد رزق 1 و2 وأبوعمر المصري كان مرتفعًا، فكيف لا يستطيع سداد المصروفات المدرسية.

يذكر أن الفنانة «زينة» قد أقامت دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر، طالبت فيها بالمصروفات المدرسية لـ«توأمها» عن عامي 2018 و2019 و2019 و2020 بمبلغ 43 ألف جنيه إسترليني، وأرجأت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سابقة لجلسة 1 مارس.