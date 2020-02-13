شكرا لقرائتكم خبر عن «المسلمون الأوائل قتلوا باسم الدين».. مشادة على الهواء بين أزهري وكاتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشب خلاف بين الدكتور، محمود عابدين، والشيخ أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، من جهة، وسامح عيد، الباحث في الشؤون الإسلامية، والكاتب الصحفي عادل نعمان من جهة حول الإجابة على السؤال «هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ وهل الحروب التي خاضها المسلمون الأوائل غزو أم فتح ؟».

جاء ذلك في حلقة برنامج «رأي عام»، مع عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»، إذ نقل سامح عيد تفسير السلف حول حديث «أمُرت أن أقاتل الناس» وعلاقته بأن الإسلام انتشر بحد السيف معتمدًا على الغزو، قائلًا «إن هناك فرق بين أقتل وأقاتل كفرق السماء والأرض، وأن أقاتل معناها أني لا أقاتل إلا من قاتلني وأن أغلب المعارك كانت في المدينة»، وهو الأمر الذي استنكره سامح عيد بأن هناك مليار ونصف المليار مسلم لا يتحدثون العربية، ورد عليه الدكتور عابدين بأنه يجب عليهم تعلم العربية ونطقها.

واستنكر عابدين، حديث عيد، مؤكداً أن دين الله لم يتنشر إلا بالحب والتنازل والتسامح، الأمر الذي أكده الكاتب الصحفي عادل نعمان وأن الحديث بدخول البلاد بالسيف جاء فهما خاطئا لمعنى الحديث وهو ما رفضه الدكتور عابدين وأن المسلمين الأوائل فهموا النص فهما صحيحًا، ولم يكن غزوا وإنما فتحًا ولم ينتشر الإسلام بحد السيف مطلقًا، وأكد على رأيه الشيخ أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، أن الدين انتشر بالدعوة وحدها فقط، وهو ما استنكره الكاتب الصحفي عادل نعمان مؤكدا أن الفهم الخاطئ جعل المسلمون الأوائل يقتلون باسم الدين.

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وخلال الحلقة نشب خلاف آخر بين الشيخ أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، وبين عادل نعمان، حول الأخذ عن سيدنا محمد «ص» في الاية الكريمة «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».

فمن جهته قال نعمان: «المسائل المصيرية لا يوجد فيها اختيار المرتد يقتل أم يترك ؟! وهكذا، وأن هناك مواقف وأحادث خاصة جدا في مواقف بعينها ومن بينها الآية»وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا«، لأنها كانت خاصة بحادثة بعينها، وهو ما نعنيه بخصوصية اللفظ، فلو كان مطلوبا مني إتباع الرسول على إطلاق اللفظ لكان مطلوبا مني الزواج من 10 الآن، وهو ما استنكره الدكتور أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف».

قال الدكتور محمود عابدين، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك تفسير خاطئ لفهم الحديث «من بدل دين الله فاقتلوه»، مشيرا إلى أن الفهم الصحيح للحديث هو توجيه الأمر للحاكم والقاضي بعد محاكمة وسماع أقوال وشهود، فيما رد الكاتب عادل نعمان، أنه هنا الخطأ، مؤكدا أنه ليس هناك على الإطلاق حكم من الله بقتل المرتد.

وأضاف نعمان أن الشيخ محمد الغزالي في المحكمة قال إنه من حق المسلم أن يقيم الحد إذا امتنع الحاكم من تنفيذه، فيما رد الدكتور محمود عابدين، عليه قائلا «هذا رأي شخصي لمحمد الغزالي»، مؤكدا أنه لا يوجد عالم واحد ترك مسألة قتل المسلم لعامة المسلمين، وأن الحدود جزء من الشريعة وليست الشريعة كلها، وأن هناك قاعدة واضحة أنه عند التكفير يبحث عن التأويل وعند الحقوق يبحث عن الإثبات وعند الحدود يبحث عن الإسقاط أي أنه في مسألة القتل أو التكفير يبحث العالم عن مخرج لإسقاط التهمة من صاحبها.