شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية تمريض الإسكندرية» تعتمد الميزانية السنوية للنقابة وتجدد الثقة في المستشار القانوني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لنقابة تمريض الاسكندرية الفرعية، الخميس، بأغلبية الاعضاء الميزاينة السنوية والحساب الختامى للنقابة وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لانعقادها.

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وقالت الدكتورة سها مصطفى محمد نقيب التمريض بالاسكندرية، إنه حضر الجمعية العمومية العادية لنقابة التمريض النقيب العام الدكتورة كوثر محمود، ووليد العرابي المتحدث الإعلامي للنقابة، ولفيف من أعضاء النقابة والتمريض بمختلف قطاعات الخدمات الصحية بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه ناقشت الجمعية إنجازات مجلس النقابة، وعرض ميزانية النقابة لعام 2019، واعتماد الحساب الختامي، وبعض المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة كما تم بأغلبية الحضور من أعضاء النقابة، اعتماد الحاسب الختامي، وتجديد الثقة في المستشار القانوني للنقابة.

وكانت نقابة التمريض الفرعية في الاسكندرية فتحت باب التسجيل لاعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التمريض بالإسكندرية

الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التمريض بالإسكندرية

الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التمريض بالإسكندرية