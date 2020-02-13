شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها: حملات توعية موسعة للطلاب عن «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، بزيارة مفاجئة للمدينة الجامعية للبنين بكفر سعد، للاطمئنان على إجراءات تسكين الطلاب داخل المدن مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

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وتفقد «المغربى»، خلال جولته، مخازن التغذية والمطابخ والمطاعم للاطمئنان على تاريخ صلاحية المنتجات والمواد الغذائية ومراحل إعداد وطهى الطعام وفقا للاشتراطات الصحية، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن.

وخلال جولته، تفقد نائب رئيس جامعة، العيادة الطبية وتجهيزاتها، واطمأن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، مؤكدا أن هناك حملات توعية موسعة لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة. والتقى الطلاب داخل المدينة واستمع إلى آرائهم في بعض الأمور الخاصة بالإقامة في المدينة الجامعية.

وأكد على ضرورة تذليل أي عقبات أو مشاكل قد تواجه الطلاب خلال إقامتهم بالمدن الجامعية والعمل على راحتهم والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية