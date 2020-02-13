شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أشهر عربية كبده وسجق.. «عز المنوفي» يناشد الرئيس «تفعيل تراخيص الباعة الجائلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُعد واحدًا من علامات حي الدقي بمحافظة الجيزة، يقف على «عربة الكبدة»، المعروفة باسمه، والتي عرفها الأهالي لأول مرة حين تم افتتاحها في السادس من أكتوبر عام 1976، وتحولت بعد ذلك إلى سلسة محال معروفة بنفس الاسم، لكن الوريث الأكبر لصاحبها ظل محتفظاً بموقع العربة، بعد أن أصبح له شعبية كبيرة في المنطقة وسط المئات، الذين اعتادوا التردد عليه.

إنه الحاج أيمن عزت، الشهير بـ«عز المنوفي»، الابن الأكبر لصاحب «عربة الكبدة» الأشهر في منطقة الدقي «قرر والدى إنشاء عربة الكبدة لتكون مصدر دخل له يعينه على تربيتنا، وشاركته الرحلة منذ أن كان عمرى 6 سنوات، وبعد رحيله وجدت نفسى مسؤولا عن رعاية 4 أخوات بنات و3 ذكور وأم وجدة، وبالتالي لم يكن هناك بديلاً سوى استكمال رحلة الكفاح على العربة».

مرت السنين، وأصبحت عربة «عز المنوفي» واحدة من أشهر معالم حي الدقي، وسرعان ما تحولت العربة إلى سلسلة محال تصل الآن لقرابة 8 يحملون نفس الاسم، ولكن تحت إدارة شقيق «الحاج أيمن»، في حين اكتفى هو بنفس موقع والده في شارع إيران بحي الدقي.

وفى الآونة الأخيرة فوجئ «عز المنوفي» بحملة إزالة قام بها حى الدقي، وصادرت معدات العربة، والتي تصل تكلفتها في تقديره صاحبها بنحو 40 ألف جنيه «مش أول حملة تجيلي، ومش هتكون الأخيرة، طالما مفيش تفعيل لقانون تنظيم الباعة الجائلين اللي اتناقش في مجلس النواب، ويصون الحقوق لجميع الأطراف، خاصة للباعة الملتزمين والمطابقين للمواصفات«، بحسب قوله.

ويرى «عز المنوفي» أن «انتشار عربات الباعة ليست ظاهرة مستحدثة في مصر، بل توجد في شوارع أمريكا ودول أوروبية عديدة دون المساس بها طالما تعمل في ظل القانون»، مؤكدًا أن «الأمر ذاته اهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها ستفتح باب رزق للعديد من الشباب، وفى غطاء قانوني، ولذلك أناشده بتفعيل التراخيص».

ويعرب صاحب «عربة الكبدة» الشهيرة عن أمنيته في تقنين أوضاعه بشكل رسمي قائلًا: «لا أرغب سوى في مساحة هندسية تتراوح بين 10 إلى 12 مترًا فقط، التزم بهم، وإذا تجاوزتها يمكنهم محاسبتي، على الرغم من أنني في الوقت الحالي أشغل مكان لا يعوق السير أو المرور، كما أنني التزم بأي قرارات تصدرها الحكومة، فعلى سبيل المثال تحولنا من الكبدة البلدي إلى المستوردة حين صدر قانون الرئيس الراحل السادات بمنع الذبح«، حسب قوله.

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ويؤكد «المنوفي» أنه «تقدمت بأكثر من طلب للحصول على رخصة، ومنذ التسعينات لم تصدر حتى الآن، ولذلك أتعرض وغيري لمثل هذه الحملات، التي تكبدنا مبالغ مالية قد تصل إلى 10 آلاف جنيه لاسترداد معداتنا»، بحسب تقديره.

ويقترح «الحاج أيمن» حلًا يرى أنه مناسب للتقنين «لدى استعداد لدفع أي مبلغ مالي لاستخراج رخصة، تدخل أموالها في خزينة الدولة بشكل دوري ومنظم، لأننا تعبنا من البهدلة، فالعربة وغيرها من عربات الباعة هي مصدر دخل لأسر، فعربتي على سبيل المثال يعمل عليها نحو 30 عاملًا على مدار اليوم»، حسب قوله.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، غي تصريحات لـ«لمصري اليوم»، أن «الدولة تمنح التراخيص للأنشطة التجارية المقننة، سواء داخل محال إيجار أو تمليك، أو لظروف وحالات استثنائية منها من هم لديهم ظروف صحية أو أنهوا عقوبة بالسجن، لتساعدهم على العيش حياة كريمة، بعد اجتيازهم شروط وزارة التضامن، وموافقة المحليات، وفيها يتم اقتطاع جزء من الشارع أو الرصيف لإنشاء كشك يمارس بِه نشاطه».

وأضاف «عبدالفتاح» أنه «أما باقي الحالات من الباعة فهي تحتل أجزاء من الشوارع والأرصفة، التي تعتبر ملكية عامة دون حق، وهو ما ترفض الدولة قبوله، للحفاظ على حق المواطن في الانتفاع بالشارع، والحد من أي من مظاهر للتلوث والإشغال».

كانت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قد تقدمت خلال الدورة الحالية من انعقاد المجلس بأول تشريع لتنظيم عمل الباعة الجائلين ودمجهم تحت مظلة المشروعات الصغيرة.

وذكرت «أبوالسعد» أن «مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل أوجدها المواطن نفسه ولم تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل تصل تكلفة الفرصة على الأقل في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عشرون ألف جنيه»، مشيرة إلى أن «تلك الفئة بدأت منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا، وأضبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تمامًا عما كان عليه وبه جميع المؤهلات».

وأضافت النائبة أن «وجود الباعة الجائلين أمر هام وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشى مع إمكانيات الطبقات الفقيرة»، ولم يتم تفعيل القانون حتى الآن.