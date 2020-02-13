انطلاق مؤتمر «فرعيات الأطباء» بحضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة والمجالس الفرعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح اليوم، فاعليات مؤتمر نقابة الأطباء 23 بالقاهرة، بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام، والدكتور كريم مصباح، مقرر المؤتمر، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها.

وينظم القائمين على المؤتمر 5 ورش عمل أولها توحيد إجراءات التعامل مع حالات الاعتداء على الأطباء، ويرأسها الدكتور محمد الشربيني، نقيب أطباء دمياط، وورشة بعنوان هجرة الأطباء بين بيئة عمل طاردة ومستقبل غامض للمهنة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وورشة مشكلات العيادات الخاصة وتناقش الضرائب، ورسوم المحليات، وغرفة مقدمي الخدمة الصحية، برئاسة الدكتور مصطفي هارون، نقيب أطباء بني سويف، وورشة الإعلام والطب، برئاسة الدكتور ايمن سالم، نقيب أطباء الشرقية وأخرى عن وضع الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، برئاسة الدكتور مصطفي السعيد، نقيب أطباء بورسعيد.

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ورحب «خيري»، بالحضور في بداية المؤتمر، وتمني أن يخرج المؤتمر، والذي ستستمر اعماله لمدة يومين حيث ينتهي مساء الجمعة بنتائج مثمرة تخدم مصالح الأطباء.

ورحبت الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، بالحضور، وأكدت أن جموع الأطباء وضعوا ثقتهم في أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وتمنت أن يخرج المؤتمر بتوصيات جيدة مرضية للجميع بما يحقق مصالح الأطباء.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أن وزارة الصحة قامت بعمل بلاغ للنائب العام ضد نقابة الاطباء بخصوص حادث طبيبات المنيا الأخير، لأن النقابة قامت بإحالة مسئولين من وزارة الصحة للتحقيق هذا بالإضافة إلى اتهام النقابة بإثارة البلبلة، والتأثير على الامن العام، واهدار المال العام، وتابع الطاهر أن هناك أحد الصيادلة قام بالاستناد إلى بلاغ وزارة الصحة للنائب العام برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الاطباء.

ويناقش المؤتمر الموضوعات المتعلقة بورش العمل، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتحسين سبل التواصل بينهم، ومن المقرر أن تخرج توصيات المؤتمر قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، حيث سيقضي الحضور يوم الجمعة بنادي الأطباء النهري بالبحر الأعظم.

انطلاق مؤتمر «فرعيات الأطباء» بحضور النقيب وأعضاء مجلس النقابة والمجالس الفرعية