شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: إخلاء 27 محلا بسوق شطا لطرحها بالمزاد العلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، أعمال الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم برئاسة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد لإخلاء عدد ٢٧ محل داخل وخارج سوق شطا تم التعدى عليهم بالاستيلاء من قبل بعض المواطنين.

كما تم أيضاً خلال تلك الحملة التي جاءت بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إحكام غلق تلك المحلات لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لطرحهم بالمزاد العلني، وتلك الأعمال استكمالا لجهود أجهزة المحافظة المبذولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وكذلك التصدى لجميع المخالفات والإلتزام بتطبيق القانون.