شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تنسيق الجامعات سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، فعاليات مؤتمر «تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى»، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة البنك الدولي، في الفترة من 13-14 فبراير الجاري، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

وقال «شوقي» إن المؤتمر يأتي كخطوة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية لإصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وزراء التربية والتعليم وصناع القرار وخبراء القطاع التعليمي والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحديد استراتيجيات التحول وتحقيق تقدم أسرع في القطاع التعليمي.

واستعرض الوزير تجربة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو «مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر»، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

وأشار إلى أن أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصري، صباح الخميس، مشيرا إلى أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، مضيفا: «أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة».

وأوضح أنه يتم العمل بالتوازي في أكثر من محور ومنها المدارس اليابانية والتي عددها يصل إلى ٤٠ مدرسة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وعددها الآن ١١ مدرسة، وتوقيع اتفاقية مع ألمانيا بخصوص ضمان الجودة وإنشاء مركز لتدريب المعلمين، وفي عام ٢٠١٨ تم الانتهاء من تدريب ٢٢ ألف معلم لذوي الاحتياجات الخاصة.

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

وخلال كلمته، أكد «شوقي» أن تنسيق الدخول للجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق نظام التعليم الجديد سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع، بمعني كيف سيكون مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب الدرجات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون مستوى الطالب المتميز يعادل 85% وهو أعلى مستوى، وهذا معناه أن كليات القمة سيكون القبول بها وفق هذا المستوى.

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وتابع: «نوجه رسالة اليوم لأولياء الأمور أن الدرجات ليست الهدف الأساسي من التعليم، ولن تفيد أولادكم في العالم الجديد، ومنذ تولينا الوزارة كان لدينا هدف وكانت التحديات كبيرة، ونحن نعلم الطلاب في المراحل العمرية الأولى ليصبح لدينا طفل مصرى شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة في القرن الحادى والعشرين».

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تجربته الشخصية منذ التخرج من الجامعة ورحلته في التعلم، وكيف كان متفوقًا في التعليم المصرى وحدثت له المفارقة عندما انتقل للدراسة خارج مصر وكانت الفجوة رغم تفوقه في مصر، مشيرًا إلى أن مهارة التعلم الذاتي لديه هي التي دفعته في هذا الوقت لإعادة حساباته في كيفية التعلم ومهارة التفكير واللغة والقدرة على التعلم.

وأكد «شوقي» أن سرعة التطور التكنولوجى هي التي دفعت الوزارة لتحضير وتأهيل الطلاب بالمرحلة الثانوية لرحلة الحياة كاملة وليس لفترة تعليم فقط، مشيرًا إلى أنه ساعد نفسه على تعلم البرمجة وتعلم اللغات وكيفية اختيار اليونسكو له.

ووجه الوزير رسالة إلى الشباب بأن «رحلة الحياة هي رحلة تعلم، ونحن الآن في بداية الطريق، وأن الهدف من نظام التعليم الجديد بالمرحلة الثانوية هو تسليح أولادنا بسلاح التطوير والتعليم»، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تكوين طفل مصري شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة في القرن الحادي والعشرين.

وأكد «شوقي» أن ما تحقق في عام ونصف يعتبر إنجاز إيجابي جدا، مشيرا إلى أن عملية التغيير صعبة ولكن الإيجابيات كثيرة ومميزة، مضيفا أن الدروس الخصوصية ثقافة قديمة وهدفها تحقيق مكسب مادي وتمثل مشكلة كبيرة من الناحية التعليمية تحرم الطلاب من التفكير، لأن الدروس الخصوصية تدمر العقل.

مؤتمر وزارة التربية والتعليم

وخلال كلمته، أشار إلى أن الهدف ليس درجات، الآن الفلسفة الجديدة لا يوجد بها نجاح وسقوط، موضحا أن النظام الجديد لا توجد فيه درجات بالنسبة الثانوية العامة، وفكرة دخول الجامعة سيكون حسب متوسط درجات للدخول إلى الجامعة، و«نحن نراهن على الطلاب والآن لديهم معلومات كثيرة ولديهم الشغف للتعلم، وانما منظومة التعليم تحافظ على مصالح قديمة للاستفادة من وراء ذلك».

وقال إن هذه المناهج الجديدة في النظام التعليمي لمرحلة الروضة والمراحل الابتدائية تعتمد على المهارات والفكر وليس الحفظ، مشيرا إلى أن الوزارة حققت إنجازا كبيرا في نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر، مشيرا إلى أن استعداد وتقبل المدارس والمعلمين للنظام الجديد مختلف من مكان لآخر.

وذكر الوزير أنه سيتم تفكيك منهج الباقة للمواد في الصف الرابع الابتدائي، وأضاف أن النظام الجديد سوف يتيح للطلاب يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ليمارس التلميذ حياته الطبيعيه بالمجتمع، لافتا إلى أن النظام الجديد سيتغير بالرابع الابتدائي ولكنه لن يعود للنظام القديم.