شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة بين «أبوزيد» و«خليفة» بالانتخابات التكميلية لـ«النواب» في ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشتركة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة، ومقرها مركز ملوي على مقعد النائب أحمد شرموخ، الذي وافته المنية في ديسمبر الماضي، بعد فرز ورصد الأصوات، حيث بلغ عدد الناخبين 444867 ناخبا وناخبة، وعدد الحاضرين 79481 ناخبا وناخبة، بنسبة 18%، والباطلة 2702 صوتا والأصوات الصحيحة 76779 صوتا.

وحصل محمد عبدالحكيم أبوزيد وشهرته صابر على 26576 صوتا بنسبة 35%، وعبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة على 10375 صوتا بنسبة 14%، والتي تجرى جولة الإعادة بينهما الأسبوع المقبل.

كان اليوم الثانى والأخير من عملية التصويت على المقعد البرلماني الشاغر في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، شهد إقبالا مع اقتراب نهاية الاقتراع، حيث توجه عدد كبار من أبناء الدائرة إلى مقار اللجان لأداء واجبهم الوطني للتصويت.