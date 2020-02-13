شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بجدة تتابع أحوال السجناء المصريين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار أعضاء من القنصلية العامة المصرية في جدة ثلاثة سجون سعودية، في نطاق اختصاص القنصلية منذ بداية العام الجاري، ويأتي ذلك في إطار قيام البعثات المصرية بالخارج بالمتابعة المستمرة لأحوال وقضايا السجناء المصريين في السجون التي تقع في نطاق اختصاصها.

وقام أعضاء القنصلية بزيارة سجن المباحث العامة بذهبان، حيث تمت مقابلة 10 مواطنين، وسجن المباحث العامة في أبها، حيث تمت مقابلة 39 مواطناً، بالإضافة إلى السجن العام بخميس مشيط، حيث تمت مقابلة 42 مواطناً.

ويقوم أعضاء البعثات المصرية بالخارج بزيارة السجون بشكل منتظم لمقابلة السجناء المصريين للاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على طلباتهم، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية في دولة الاعتماد للتعرف على آخر التطورات المتعلقة بقضاياهم.