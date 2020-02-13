شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تشارك فى معرض ميلانو للسياحة والسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصر للطيران فى فعاليات معرض ميلانو للسياحة والسفر (BIT)، والذى انعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 فبراير 2020، بالمشاركة مع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وذلك فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والآثار.

وعلى هامش فاعليات المعرض، عقدت عدة اجتماعات مع العديد من المشاركين من منظمي الرحلات وشركات السياحة والمجلات المتخصصة في نفس النشاط للترويج لمصر للطيران، وبخاصة المقاصد الجديدة لشبكة خطوط مصر للطيران مع التركيز علي السياحة الداخلية سواء للرحلات المنتظمة أو الرحلات الشارتر، وذلك في ظل طرازات الطائرات المنضمة حديثا لتدعيم الأسطول في الرحلات الداخلية والدولية.

وشارك ممثلا عن مصر للطيران في المعرض، كلا من حاتم محمود – مدير مكتب روما والمشرف على ميلانو وتامر نصر–مدير مكتب ميلانو وستيفانوس متشيلدس مدير مبيعات إيطاليا بمشاركة عماد فتحي مدير عام السياحة الخارجية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي.

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