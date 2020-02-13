شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق طبى بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، عملية ولادة قيصرية لطفلين توأم لسيدة مصابة بالإيدز، بعد رفض إحدى المستشفيات الخاصة استقبالها، وتم تجهيز غرفة عمليات بمستشفى زفتى العام، وإجراء عملية الولادة القيصرية للسيدة، وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى الولادة.
كانت سيدة مصابة بالإيدز قد ذهبت لإحدى المستشفيات الخاصة لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أن المستشفى رفض استقبالها، وتم تحويلها لمستشفى زفتى العام.
وبإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل تم اكتشاف إصابتها بمرض الإيدز وتم تجهيز غرفة العمليات بالمستشفى، وتخصيص أدوات ومستلزمات طبية لها وتم إجراء عملية الولادة لطفليها التوأم، وإعدام المستلزمات والأدوات المستخدمة فور الانتهاء من العملية.
من جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالغربية، فى بيان لها، أن السيدة مصابة بالإيدز وتم استقبالها بمستشفى زفتى العام بعد رفض مستشفى خاص استقبالها، وأن الولاده تمت بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة من مكافحة العدوى وإعدام الأدوات والمستلزمات الطبية بعد الولادة.
وأكد بيان المديرية أنه تم إجراء الفحوصات للطفلين التوأم، ولم يثبت إصابة الأطفال بالإيدز، وتم إعطاء الام كارت لعمل التحاليل بمستشفي حميات زفتي بعد مرور 3 أيام على الولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.