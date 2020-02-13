بعد تداول فيديو اختطاف طفلة داخل توك توك بالمطرية.. التحريات: والدها مُرتكب الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين باختطاف طفلة داخل مركبة "توك توك" أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشروا مقطع فيديو يظهر به قيام بعض الأشخاص باختطاف طفلة داخل مركبة "توك توك" أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد والدة الطفلة وتبين أنه أثناء تواجدها داخل النادي محل الواقعة وبصحبتها ابنتها "4 سنوات" لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها، من رؤية الطفلة وعقب انتهاء مدة الرؤية قام الأخير وبصحبته (ربة منزل وشقيقها، قائد مركبة توك توك وآخرين "جار تحديدهم") باختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.

وتوصلت أجهزة البحث إلى مكان احتجاز الطفلة "صحبة ربة المنزل" بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول "طرف إحدى صديقاتها".

وقد أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة وتم بإرشادها ضبط 2 من المتهمين وتتوالى الجهود لضبط باقي المتهمين.