محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل اصطدام سيارة بمواطنين في شوارع مصر الجديدة، بعدما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أخبارًا عن سقوط قتيل جديد بسبب السرعة الزائدة للسيارات في مصر الجديدة.
وذكر مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه- لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن تم تداول خبر في موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "سقوط قتيل آخر بشارع أبو بكر الصديق تحت عجلات السيارات المتسارعة فى شوارع مصر الجديدة المطورة والمزودة بالرادارات ورجال المرور".
وبعد الفحص تبين أن قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغًا من مستشفى هليوبوليس باستقبالها فتاتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المطرية، بهما بعض الإصابات بأماكن متفرقة.
وقالت الفتاتان عند سؤالهما عن سبب الحادث، إنهما أثناء عبور الطريق اصطدمت بهما سيارة مجهولة، لاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما، نافين اتهام أو اشتباه فى إصابتهما جنائياً،
وأسعفت المستشفى فتاة وخرجت من المستشفى، ولا زالت الثانية تتلقى العلاج، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط قائد السيارة المتسبب فى الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر "خبطهم وهرب".. تفاصيل إصابة فتاتين في "حادث مصر الجديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.