تحقيقات مقتل مسن بالعجوزة: الخادمة سهلت الدخول والتنفيذ بكوفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

اصطحبت نيابة حوادث شمال الجيزة المتهمين بقتل مسن داخل شقته بالعجوزة، وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الحادث؛ لتمثيل الجريمة.

ووجهت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لارتكاب جنحة السرقة.

اعترف المتهمون أمام محمد رفعت خليفة ومحمد رفعت طلبة وكيلا أول نيابة حوادث شمال الجيزة بالتفاصيل الكاملة للجريمة وكيفية قتلهم المجني عليه، حيث سهلت خادمة القتيل دخولهم للشقة وتولى المتهم الآخر خنقه بكوفية حتى الموت ثم استولوا على مبلغ 150 جنيه وهاتف محمول وريسيفر وشاشة.

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كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة العجوزة بالعثور على جثة مسن داخل شقة بالمنطقة، انتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ.

أسفر الفحص والمعاينة الاولية ان الجثة لصاحب شركة قطع غيار سيارات ملقي بالشقة ومقيد بالحبال، وتبين من التحريات المبدئية برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة انه مقيم بمفرده، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الجريمة خاصة بعدما تبين سلامة منافذ الشقة وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة.

أسفرت التحريات بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة من خلال فحص علاقات القتيل والمترددين عليه تبين أن الخادمة آخر من صعد لشقته وبرفقتها رجل آخر، وبمواجهتها اعترفت بارتكابهم الجريمة وتبين أنها كانت تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وخططت لقتله بمعاونة جارها وزوجته وسرقته فتوجها لشقته وقاموا بتقييده بالحبال وخنقه واستولوا على هاتف محمول وشاشة تليفزيون.

تم إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.