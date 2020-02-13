"قفز دورين رغم إصابته بجلطة".. كواليس مطاردة أوقعت قاتل "ضحية لقمة العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الخامسة فجر الثلاثاء قبل الماضي، أخذ "مراد" قسطا من الراحة بعد ليلة هي الأصعب له طيلة حياته، استقر به الحال داخل ورشة لأعمال الحدادة هربا من ملاحقة قوات الشرطة على خلفية تورطه بجريمة قتل صاحب محل سوبر ماركت بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

دقائق قليلة كانت عمر تلك الراحة، طوق رجال المباحث الورشة انتظارا لشارة قائد المأمورية إيذانا بالاقتحام، إلا أن "مراد" شعر بأن سقوطه بات وشيكا فبحث عن سيناريو مغاير ظنا أنه سيفلت من قبضة الشرطة.

باقتراب القوات، صعد مراد سطح الورشة، ومنها إلى العقار المجاور، ثم قفز طابقين -رغم إصابته بجلطة في ساقه- حتى وجد نفسه محاصرا من جميع الجهات ليلقي رجال المباحث القبض عليه مع شروق شمس يوم جديد.

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البداية بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من إحدى المستشفيات، بوفاة "محمد عبد الحي"، مالك سوبر ماركت، نتيجة إطلاق النار عليه وإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، توصلت إلى أن المتهم الرئيسي حداد يدعى "مراد" مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي، صادر ضده بالحبس سنة في قضية "استعمال قوة"، وأنه أطلق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، لمناصرته لأبناء عمومته (شقيقان مُحددان) فى خلافات بينهم حول الميراث.

مأمورية سرية قادها الرائد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد عبد الصمد بمشاركة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث الحوامدية، تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار.