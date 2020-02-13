هيروين وحشيش وسلاح.. ضبط 3 عناصر إجرامية بكمية من المخدرات بدمياط والإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن، شن حملات أمنية مكبرة لضبط مروجي وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية. وأثمرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين بدمياط لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة " 2 فرد خرطوش، وطلقات عدة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرام، مبلغ مالي، 1047 قرص مخدر، مبلغ مالي. وضُبط بالإسماعيلية أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 105 طرب لمخدر الحشيش حال قيادته سيارة ملاكي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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