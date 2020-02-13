رئيس جامعة القاهرة يُشيد بمقالات المفتي عن إدارة الخلاف الفقهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة؛ لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.

وقال الخشت - خلال اللقاء - إن الفتوى لابد وأن تتماشى مع العادات والأعراف والأحوال، خاصة وأن هذه الأمور تتغير من زمن لأخر ومن مكان لأخر، مشددًا على أن ما تم توارثه من الفقهاء اجتهاد مقيد بزمانه ومكانه.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بمقالات مفتي الجمهورية حول منهجية إدارة الخلاف الفقهي، لافتا إلى أن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري، في القلب منه تطوير العقل الديني ، وأن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.

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وأضاف الدكتور الخشت أن القرآن والسنة ليسا تراثًا، بل فوق التراث، ولكن التراث هو ما أنتجه علماء التفسیر والفقهاء وعلماء الجرح والتعديل وشراح الحدیث وغيرهم من العلماء في كافة المجالات، علاوة على العادات والتقاليد ومنتجات الثقافات الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن تجديد الخطاب الديني ضرورة قصوى، ولابد من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وفي الوقت نفسه هناك معايير وضوابط عند الإفتاء الشرعي عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن القواعد المنظمة لإدارة الخلاف الفقهي والتي أقرها الفقهاء تؤكد على حسن الظن بالأخر والحوار والأدب مع المخالف وعدم الإنكار علي المخالف أي عدم معاتبته علي رأيه أو نهيه عن العمل بهذا الرأي أو الطعن علي الرأي لمجرد إنه مخالف.

وتبادل الدكتور الخشت مع فضيلة مفتي الجمهورية، مناقشة عدد من القضايا الهامة وعلي رأسها قضية التجديد، حيث تم التأكيد علي ضرورة تغيير الفتوي بتغير ظروف العصر وتغير الزمان والمكان.