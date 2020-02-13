الأوبرا توفر "كراسي متحركة" لخدمة كبار السن وذوي القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف: بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تفعيل خدمة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة في جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة. وقال "صابر" في بيان اليوم الخميس، إن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فعليًا بشكل يتناسب مع طبيعة المسارح دون التسبب في تغيير معالمها، مشيرًا إلى أن الهدف منها التيسير على الزوار خاصة بعد الإقبال الجماهيري الكبير على العروض المتنوعة.

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