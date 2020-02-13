بيان عاجل بالبرلمان بشأن تزايد حوادث سقوط المصاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تقدم اليوم الخميس، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تزايد ظاهرة سقوط المصاعد.

وطالب النائب بتشديد الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.

وقال أبوالعلا، في بيانه العاجل، إن "الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء على المستوى الحكومي أو الخاص في حاجة إلى مراجعة، خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست على المستوى المطلوب، وربما تكون الرقابة على تصنيعها وتركيبها وصيانتها غائبة".

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وأشار إلى تزايد حوادث سقوط المصاعد خلال الآونة الأخيرة، وتحصد العديد من الأرواح.

ومساء الثلاثاء، سقوط مصعد إحدى العمارات بالسويس وكان بداخله عدد من قيادات حزب الحرية المصري، ما أسفر عن مصرع اللواء حسن ناجي، نائب رئيس الحزب.

وقال أبوالعلا: "لعل ما حدث في افتتاح مقر جديد لحزب الحرية المصري بالسويس خير دليل، وغيرها من الحوادث التي تثبت محاضرها بعلم الجهات المعنية، والفحوصات الفنية إهمال شديد في الصيانة".