أخبار مصر | "التعليم" تصدر قرارا مهما بشأن التدريب على النظام التعليمي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تصدر قرارا مهما بشأن التدريب على النظام التعليمي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريبات TOT للموجهين، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 فبراير، بقاعات التدريب بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لتأهيلهم للقيام بتدريب زملائهم جميع موجهي المرحلة الثانوية بقاعات الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى بناء مجتمع تعليمي مصري جديد قائم على المشاركة والتعاون وبناء الخبرات مع جميع شركائها المعلمين بتطوير العملية التعليمية، مستعينة بخبراء المناهج والتدريس والتقويم بمؤسسة ديسكفري اديوكيشن الدولية، لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم وفق رؤية مصر 2030، واستكمالا لخطة التدريب المعدة للمرحلة الثانوية.

وقالت الوزارة، في منشور لها، إنه لذا يرجي التكرم بالتنبيه على منسق المشروعات التعليمية وتسهيل عمله، وتذليل كافة العقبات بصفته المنوط بتنسيق مراحل تلك التدريبات، وحلقة الوصل بمديريات التعليمية في ترشيح 2 موجه فني عن كل إدارة تعليمية بمديريتكم لتدريبهم في شيت بيانات مجمع باسم المديرية معتمد من طرفكم ويتوقف حضورهم بقاعات التدريب علي تواجد هذا البيان.

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على أن يقوم المرشحون بتلقي التدريبات، وبعد عودتهم يتم تكليفهم بتدريب جميع موجهي المرحلة الثانوية يومي الأحد والاثنين 1 و2 مارس 2020 في قاعات التدريب التابعة لكل إدارة نعليمية بعد التأكد من جاهزيتها لعملية التدريب.

وأشارت الوزارة، إلى أن يتم التأكيد على حضور مدير عام المرحلة الثانوية بالمديرية ومنسق المشروعات التعليمية بالمديرية لحضور تلك التدريبات بالمدينة العلمية بالسادس من أكتوبر، والتنبيه على المرشحين بالتواجد أمام مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين 24 فبراير لاستقلال الاتوبيسات، والتوجه لقاعات المبيت بفندق المدينة التعليمية، ودعوة كوادر المدربين بالمرحلة الثانوية بمديريتكم (السابق حضورهم الايام التدريبية السابقة)، لحضور اليوم الختامي للتدريبات في 15 مارس 2020، لمدة يوم واحد بقاعات التدريب بمديريتكم.

ويقوم هؤلاء الكوادر بنقل التدريبات لزملائهم بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية علي مرحلتين بداية من 22 مارس2020 والالتزام بالتعليميات المنظمة للتدريبات، مع الأخذ في الاعتبار أن من يتخلف عن التدريب أو يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية والالتزام بالأعمال الإدارية للتدريب (كشوف حضور وانصراف -شيت اكسل بالحضور والغياب- بطاقات تعارف للمدربين والمتدربين).