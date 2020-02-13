أخبار مصر | مصر النهاردة يناقش 'الفتاوى سلاح أردوغان للبقاء في السلطة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر النهاردة يناقش 'الفتاوى سلاح أردوغان للبقاء في السلطة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكشف الليلة برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، استخدام أردوغان للفتاوى كسلاح للبقاء في السلطة، وتناقش الفقرة وتفند تلك الفتاوى، وذلك بحضور الضيف طارق أبوهشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى، ورئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وآثارها على المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، وتستضيف الدكتور حجازي حمدي سيد منسق مشروع ٢ كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.