أخبار مصر | بعد وفاة طفلة.. مقترح برلماني بإنشاء كوبري أمام بوابات حدائق الأهرام

وأضافت، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الطريق أيضا يضم أكثر من 40 مدرسة، وبالتالي يكتظ بالتلاميذ والمارة أيضا، ولا يمر يوم إلا ونجد حوادث سير تودي بحياة المارة أو التلاميذ أثناء عبور الطريق.

وأكملت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان، أن آخر هذه الحوادث وفاة طفلة في عمر السبع سنوات، بأن لاقت مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها من أمام منطقة حدائق الأهرام.

وتابعت: "وكما سبقت ذلك حوادث كثيرة مفزعة، نتاج عدم وجود أي أماكن لعبور المشاة لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات، مما يعرض المواطنين وأيضا التلاميذ لخطورة الموت دهسا تحت عجلات السيارات النقل".

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وتساءلت النائبة: "من يرحم هؤلاء من نزيف الموت؟"، مضيفة: "أن موت تلاميذ مصر وخيرة من أنجبتهم، شيء مفزع ومخيف، في حين أن الحلول سهلة ومبسطة".

وطالبت عطوة، بإنشاء نفق مشاة أو كوبري علوي للمارة، أمام بوابات حدائق الأهرام بصفتها نقطة تمركز لعبور المشاة، كما أن حدائق الأهرام هي أول مدينة سكنية بطريق الواحات وها العديد من المدارس، وصاحبة النصيب الأكبر في حوادث السير.

وكانت قد لقيت طفلة مصرعها دهسا، أمس الأربعاء، أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها بمحيط منطقة حدائق الأهرام.

