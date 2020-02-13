أخبار مصر | بالوزن النسبي.. وزير التعليم يعلن مفاجأة عن تنسيق الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوزن النسبي.. وزير التعليم يعلن مفاجأة عن تنسيق الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن تنسيق دخول الجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي، وفق نظام التعليم الجديد، سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع، بمعنى "مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب الدرجات".

وقال الوزير: إنه سيكشف عن أخبار سارة بعد قليل.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة الأولى بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا" أنه من الممكن أن يعادل مستوى الطالب المتميز 85% وهو أعلى مستوى، ما معناه أن كليات القمة سيكون القبول بها وفق هذا المستوى.

وشدد على أن ما تحقق في عام ونصف، يعتبر إنجازا إيجابيا جدا، وأن عملية التغيير صعبة ولكن الإيجابيات كثيرة ومميزة.

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وأورد أن عملية التطوير في جميع مدارس مصر، ولكن هناك استعداد مختلف في كل مدرسة، وهناك استجابة من المعلمين وأداء جيد لمعلمي رياض الأطفال.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية ثقافة قديمة وهدفها تحقيق مكسب مادي وتمثل مشكلة كبيرة من الناحية التعليمية تحرم الطلاب من التفكير، لأن الدروس الخصوصية تدمر العقل.

ونوه بأن الحوار حول نتيجة الامتحانات كان لا بد منه، وأن الهدف ليس درجات، الآن الفلسفة الجديدة ولا يوجد بها نجاح وسقوط، وبأن النظام الجديد لا توجد فيه درجات بالنسبة الثانوية العامة، وفكرة دخول الجامعة سيكون حسب متوسط درجات للدخول إلى الجامعة، ونحن نراهن على الطلاب والآن، لديهم معلومات كثيرة ولديهم الشغف للتعلم.

واختتم بأن المناهج الجديدة في النظام التعليمي لمرحلة الروضة والمراحل الابتدائية، تعتمد على المهارات والفكر وليس الحفظ، وأن الوزارة حققت إنجازا كبيرا في نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر، وأن استعداد وتقبل المدارس والمعلمين للنظام الجديد، مختلف من مكان لآخر.