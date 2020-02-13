أخبار مصر | وزير التعليم: منح طلاب ابتدائي إجازة يومين من الواجب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: منح طلاب ابتدائي إجازة يومين من الواجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا"، لخلق فرص للتعاون الإقليمي، اليوم الخميس، التي جاءت بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، إذ أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تغيير نظام الصف الرابع الإبتدائي في النظام الجديد.



شارك العديد من وزراء التعليم بالشرق الأوسط وإفريقيا، في المؤتمر لمشاركة الآراء والمقترحات وذلك لإصلاح التعليم بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال التعليم، واستعرضت مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها.



وفي هذا الإطار قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم "تغيير منهج" الصف الرابع الابتدائي، ومنح الطلاب إجازة يومي الخميس والجمعة من الواجبات المدرسية، وذلك ليتمكنوا من ممارسة النشاطات المختلفة والتفاعل الطبيعي مع المجتمع.