أخبار مصر | برلماني يشيد بخطة جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا

الإجراءات الوقائية وتوزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة، للإشراف التنفيذ.

وطالب "مسعود"، في بيان له أصدره، اليوم الخميس، جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة بإعداد خطط مماثلة لمواجهة الفيروس، وتوعية الطلاب للوقاية من مخاطره والإبلاغ الفوري بحالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتنبيه بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية وعقد سلسلة من الندوات للمواجهة.

ووجه "مسعود" التحية للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجميع القيادات وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على مواكبتهم لجميع القضايا داخل المجتمع، ومساندة جهود الدولة في مسيرة التنمية ومواجهة المشكلات والتفاعل مع القضايا الجماهيرية لخدمة المجتمع.