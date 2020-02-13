أخبار مصر | 1.6 مليار تكلفة تطوير مستشفيات هيئة المعاهد التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1.6 مليار تكلفة تطوير مستشفيات هيئة المعاهد التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكشف "صلاح" في تصريحات إلى "الخليج 365" عن أن المرحلة الأولى في التطوير، يتم خلالها افتتاح معهد السمع والكلام بإمبابة بعد تطويره، وافتتاح مركز تدريب وأبحاث على أعلى مستوى بمستشفى المطرية، والذي يعد أكبر مستشفيات وزارة الصحة، وتبلغ سعته 700 سرير، وافتتاح سكن أطباء ومجمع صيدليات ومكاتب إدارية. وقال "صلاح": إن المرحلة الأولى تشمل أيضًا افتتاح أكبر مركز متخصص لعيون الأطفال في مصر والشرق الأوسط، بمعهد الرمد التذكاري للتشخيص والعلاج والعمليات بكافة تخصصاتها، فهو مبنى مستقل يضم 3 غرف عمليات كبرى، مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية، لترتفع طاقة المعهد إلى 13 غرفة عمليات.

كشف الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، عن المستشفيات والمعاهد التي تم الانتهاء من تطويرها والمدة الزمنية المحددة للافتتاحات.

ونوه بتوفير أحدث أجهزة التشخيص والفحوصات الطبية، و20 عيادة تخصصات عامة، و5 عيادات متخصصة لخدمة المترددين على المعهد.



ولفت إلى أن الخطة تشمل أيضًا افتتاح جناح عمليات ومركز سكر في مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وافتتاح مبنى الطوارئ والجراحات في مستشفى بنها التعليمي، والمكون من 7 طوابق و8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، نظرا لتقديمه الخدمة الصحية لجميع المواطنين بمحافظة القليوبية.

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ولفت إلى افتتاح مبنى طوارئ بمستشفى شبين الكوم، شبيه لاستقبال حالات الرعاية والطوارئ.



وأردف أن ميزانية التطوير والافتتاحات بلغت نحو مليار و60 مليون جنيه، وأنه لأول مرة في تاريخ الهيئة تستكمل خطة التطوير بالكامل خلال النصف الأول من السنة المالية، ونطلب بدعم لاستكمال مراحل تطوير مستشفيات ومعاهد الهيئة.

وأعلن أن جميع افتتاحات المرحلة الأولى، خلال الفترة من 26 فبراير الحالي، إلى 8 مارس المقبل.

