أخبار مصر | لمخالفتهم.. حي الموسكي يقطع المرافق عن 47 محلا وشقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمخالفتهم.. حي الموسكي يقطع المرافق عن 47 محلا وشقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حي الموسكي برئاسة العميد ماجد السيد، حملاته للقضاء على المحلات والوحدات السكانية المخالفة لشروط التراخيص، ضمن الموجه الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال العميد ماجد السيد: إنه تم تحرير محاضر بأرقام المحلات بقسم الموسكي، بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية.

وأضاف أنه تم سحب وتشميع وقطع مرافق ورفع عدادات ٤٧ محلا ووحدة سكنية وفاترينة، بنسبه ٢٠٠٪، مؤكدًا تطبيق القانون ١٦٤ لسنه ٢٠١٩، والذي يقضي بغرامة من 100 ألف حتى مليون جنيه، أو حبس من سنتين حتى ٧ سنوات، لكل معتدٍ بالشغل لإحدى الوحدات التي تم سحبها.

