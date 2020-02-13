أخبار مصر | التعليم العالي: استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي للطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم العالي: استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة؛ لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية، للبدء في تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات، بجميع التخصصات في الجامعات المصرية لطلاب القطاع الطبي كمرحلة أولى.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات "WE" لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات.

يشمل المشروع في المرحلة الأولى 4 محاور رئيسية، هي الربط الشبكي وتوصيل الإنترنت، من خلال حصر احتياجات الجامعات الأولية من خطوط الربط وسرعة الإنترنت بالجامعات، ليتم رفع سرعة الإنترنت بالجامعات الحكومية المصرية من 3 جيجا إلى 10 جيجا، وكذلك توصيل كابلات ألياف ضوئية إلى الجامعات والكليات والمواقع التي لم يوجد بها كابلات ألياف ضوئية.

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كما سيتم إنشاء عدد 34 مركزا للاختبارات بالجامعات الحكومية المصرية على مستوي الجامعات التي يوجد بها إحدى كليات القطاع الطبي، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات والبرمجيات التي تمكنها من تسيير منظومة الاختبارات الإلكترونية بشكل طبيعي، بما يحقق الأمان للطلبة الذين يقومون بتأدية الاختبارت.

ويتناول المحور الثالث، تجهيز مركزين للبيانات أحدهما بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون المركز الرئيسي للبيانات لمنظومة الاختبارت الإلكترونية، والثاني سيكون بشبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية، والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

كما سيتم تطوير مراكز بيانات الجامعات والتي تمكنها من استضافة وتشغيل تطبيقات التحول الرقمي، بما يضمن تحويل الجامعات الحكومية المصرية إلى جامعات ذكية.