أخبار مصر | كبار العلماء وحفظة القرآن عن المتحف المصري: "حضارة مبهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار العلماء وحفظة القرآن عن المتحف المصري: "حضارة مبهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وفد من كبار علماء هيئة الأوقاف المصرية وطلاب بعثة حفظة القران الكريم من جميع أنحاء العالم، إن المتحف المصري الكبير يضم حضارة عريقة مبهرة.

جاء ذلك أثناء زيارتهم للمتحف على هامش تواجدهم في مصر لحضور المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم السابعة والعشرين بوزارة الأوقاف.

وبدأت الجولة والتي اصطحبهم خلالها، أحمد سمير أمين المتحف باستعراض وشرح تماثيل ملوك مصر القديمة خاصة الملك رمسيس الثاني بمدخل المتحف، ومجموعة الملك توت عنخ آمون والقاعات الخاصة بالقطع الأثرية التي تعبر عن الحياة اليومية في مصر القديمة وقاعة مومياوات الحيوانات وقاعة المومياوات الملكية.

وانتهت الجولة بزيارة تمثال للملك أمنحوتب الثالث وزوجته الملكة تي الشهيران بالطابق الأرضي، وعبر الوفد عن مدى انبهارهم بالتماثيل الملكية الضخمة والحضارة المصرية العريقة، حيث حرصوا على إلتقاط صورة جماعية تذكارية بالمتحف أيضًا.