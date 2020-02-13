أخبار مصر | وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن الكثافات الطلابية

وزير التعليم: وصول 100 فصل ذكي متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية

وقال الوزير: إن هذه الفصول يمكن استخدامها استخدامات متعددة، فصباحا تكون فصلا، ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، في إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا"، أنه سيتم خلق فرص للتعاون الإقليمي، وأن استمتاع الطفل باللعب جزء أساسي من فلسفة التعليم الجديدة، وعدم وجود واجبات بعد اليوم الدراسي مبدأ أساسي في منظومة التطوير التي ننفذها.

وأوضح أن ما كان متبعا في السابق، بأن الطالب يظل في أيام الإجازة مثلا يومي الخميس والجمعة، يكتب واجباته المدرسية ولا يتمكن من اللعب، لا نقبل به في منظومة التعليم الجديدة، وهو أيضا ما يطبق في فنلندا وبعض الدول المهتمة بتطوير التعليم.