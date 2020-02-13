أخبار مصر | وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن الكثافات الطلابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن الكثافات الطلابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزير التعليم: وصول 100 فصل ذكي متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابيةأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وصول 100 فصل ذكي، خلال الشهر الجاري، ليتم استخدامهم كمدارس مجتمعية ومدارس فصل واحد.
وقال الوزير: إن هذه الفصول يمكن استخدامها استخدامات متعددة، فصباحا تكون فصلا، ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، في إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا"، أنه سيتم خلق فرص للتعاون الإقليمي، وأن استمتاع الطفل باللعب جزء أساسي من فلسفة التعليم الجديدة، وعدم وجود واجبات بعد اليوم الدراسي مبدأ أساسي في منظومة التطوير التي ننفذها.
وأوضح أن ما كان متبعا في السابق، بأن الطالب يظل في أيام الإجازة مثلا يومي الخميس والجمعة، يكتب واجباته المدرسية ولا يتمكن من اللعب، لا نقبل به في منظومة التعليم الجديدة، وهو أيضا ما يطبق في فنلندا وبعض الدول المهتمة بتطوير التعليم.