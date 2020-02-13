أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نبذل قصارى جهدنا لنشر "السلامة المهنية"

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "التعريف بمخاطر بيئة العمل"، بالمركز الدولي للتدريب والتنمية بالأراضي الجديدة التابع لوزارة الزراعة.

وتضمنت الندوة التعريف بالسلامة والصحة المهنية، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل، وكيفية إعداد خطة الطوارئ والتدريب عليها والمعوقات التي تواجه القطاع الحكومي في تحقيق سياسة السلامة والصحة المهنية.

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ووجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رسالة إلى الحاضرين بالندوة، شدد فيها على أن الدولة تبذل قصارى الجهد من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية.

وحاضر في الندوة الكيميائية أميرة متولي، مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية، والكيميائية مروة فرج، مفتشة السلامة بالعامرية، في إطار التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية مواجهتها والتعامل معها بـ"خطة الطوارئ" والتعرف على القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور الأطراف المعنية في الوصول لبيئة عمل آمنة.

وحضر الندوة، صبحي جرجس ملك، وكيل المديرية، والمهندس محمد شعبان، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.