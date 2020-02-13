أخبار مصر | ضيوف مسابقة القرآن الكريم العالمية يزورون قلعة صلاح الدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضيوف مسابقة القرآن الكريم العالمية يزورون قلعة صلاح الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من كبار علماء هيئة الأوقاف، وطلاب بعثة حفظة القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم، منطقة آثار القلعة والمتحف المصري بالتحرير.

وجاءت الزيارة على هامش تواجدهم بمصر؛ لحضور المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم السابعة والعشرين بوزارة الأوقاف.

وبدأت الزيارة بجولة داخل قلعة صلاح الدين، حيث كان في استقبالهم محمد عبد الله، مدير عام مناطق القلعة.

وقال "عبد الله": إن الوفد والطلبة أعربوا عن مدى إعجابهم بالعمارة والحضارة الإسلامية، وسعادتهم الغامرة بزيارة جامع محمد علي، الذي يعد من أهم المساجد في مصر.

وحرص كبار العلماء ووفد حفظة القرآن الكريم، على تسجيل زيارتهم، بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.