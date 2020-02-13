أخبار مصر | المغنية الإسبانية فيكتوريا أبريل تزور معبد أبو سمبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغنية الإسبانية فيكتوريا أبريل تزور معبد أبو سمبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت فيكتوريا أبريل، الممثلة والمغنية الإسبانية، معبد أبو سمبل، وذلك بعد زيارتها لمعبد فيلة بأسوان، استكمالا لجولاتها السياحية داخل مدينة أسوان على هامش تواجدها في مصر لحضور فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وأبدت فيكتوريا خلال الزيارة، شغفها الشديد بالحضارة المصرية القديمة مما دفعها للحرص على زيارة معبد أبو سمبل ومشاهدة عظمة أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، والتعرف على تاريخ إنشاءه واكتشافه ومشاهدته عن قرب، كما كانت تتمنى حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني ولكن الوقت لن يسمح بذلك.

وحرصت فيكتوريا أبريل، على التقاط العديد من الصور التذكارية داخل المعبد؛ لتسجيل زيارتها.