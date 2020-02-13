أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تكليف الأطباء الجامعيين فوق سن المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تكليف الأطباء الجامعيين فوق سن المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النائب محمود بسيوني، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن أنه سوف يتم يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد بشأن تكليف الأطباء الجامعيين فوق سن المعاش لمباشرة الكشف على العيادات التخصصية في الوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى وذلك لحين حل مشكلة سد العجز في الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن مشروع تكليف الأطباء سوف يتضمن عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والجامعات ليكون التكليف بمقابل مادي وليس خدمة عامة، مشيرًا إلى أن العيادات التخصصية سوف تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وسوف يتم تحديد رسوم الكشف لتكون في متناول المواطن المصري دون مغالاة.

وطالب عضو لجنة الصحة، بضرورة وضع خُطة لتطوير مستشفيات التكامل للتغلب على مشكلة نقص المستلزمات الطبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه إذا تم إنشاء مستشفى نموذجي في كل محافظة يساعد ذلك على إنشاء مستشفيات التكامل الصحي ثم يتم تصعيدهم لتصبح مستشفيات مركزية.

