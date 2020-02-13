أخبار مصر | برلمانية تطالب بزيادة الأسرة في المستشفيات: 22 فقط لكل ألف مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بزيادة الأسرة في المستشفيات: 22 فقط لكل ألف مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتخطيط، بشأن انخفاض أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية.

وقالت "يوسف"، إن إحصائيات الوضع الطبي في مصر تشير إلى أن عدد الأسرة المتاحة هو 22 سريرًا فقط لكل ألف مواطن داخل مصر، في الوقت الذي تتحدث فيه المعايير الدولية عن 93 سريرًا لكل ألف مواطن.

وأضافت، أما متوسط عدد أسرة الرعاية المركزة فهو سرير واحد لكل 16 ألف نسمة، في حين أن المعايير الدولية تقول بضرورة توفير سرير لكل 7000 نسمة.

Advertisements

وأكدت أن أزمة عدم كفاية الأسرة منتشرة بكثرة في المستشفيات الحكومية، وأيضًا هناك أزمة في استقبال حالات الطوارئ التي تستلزم دخول غرف العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية.

وتابعت، أن النقص في الأسرة لا يقتصر على حالات الحوادث، والأمراض المزمنة التي تستلزم دخول العناية المركزة فقط، ولكن الأمر يتفاقم إلي عجز بعض المستشفيات عن استقبال أعداد المرضي في الأوقات الطبيعية.

وطالبت "يوسف"، بتوفير التمويل اللازم؛ لزيادة عدد الأسرة ودعم غرف العناية المركزة في المحافظات.