أخبار مصر | ضم 7 أعضاء جدد لمجلس إدراة هيئة المستشفيات التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضم 7 أعضاء جدد لمجلس إدراة هيئة المستشفيات التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

ونص القرار على أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر بتشكيله، قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2766 لسنة 2017، لمدة سنتين، كل من: مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، ومدير معهد السمع والكلام، ومدير مستشفى الساحل التعليمي.

كما شمل القرار ضم: مدير مستشفى دمنهور التعليمي، ومدير مستشفى الجلاء التعليمي، ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة كل من الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أحمد طارق، ممثل لبيت الزكاة المصري,