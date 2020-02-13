أخبار مصر | انطلاق مؤتمر الفرعيات لمناقشة كل مشاكل الأطباء

في بداية المؤتمر رحب نقيب الأطباء بالحضور، متمنيًا أن يخرج المؤتمر الذي يستمر أعماله ليوم الجمعة، بنتائج مثمرة تخدم مصالح الأطباء.

ورحبت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل النقابة بالحضور، مؤكدة أن جموع الأطباء وضعوا ثقتهم في أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لذلك تمنت أن يخرج المؤتمر بتوصيات جيدة مرضيه للجميع لتحقيق مصالح الأطباء.

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من ناحية أخرى قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن وزارة الصحة قامت بعمل بلاغ للنائب العام ضد نقابة الأطباء بخصوص حادث طبيبات المنيا الأخير نظرًا لأن النقابة أحالة مسئولين من وزارة الصحة للتحقيق، بالإضافة إلى اتهام النقابة بإثارة البلبلة والتأثير على الأمن العام، وإهدار المال العام.

وتابع أمين عام نقابة الأطباء: "هناك أحد الصيادلة قام بالإستناد إلى بلاغ وزارة الصحة للنائب العام، برفع قضية جديدة لفرض الحراسه على نقابة الأطباء.

يذكر أن المؤتمر سيناقش عدة موضوعات منها: توحيد إجراءات التعامل مع حالات الإعتداء على الأطباء، وهجرة الأطباء، ومشكلات العيادات الخاصة، كما سيناقش وضع الأطباء في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.