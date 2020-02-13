أخبار مصر | الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد المتدربين من الشباب الأفارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد المتدربين من الشباب الأفارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دور الشباب الأفريقي لتولي المناصب القيادية والتنفيذية، مشددًا أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية.



وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة وفد الشباب الأفريقي بإعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية ودعم العلاقات بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأكد على أن العربية للتصنيع ترحب بإستقبال الدارسين من شباب أفريقيا للتدريب بوحداتها الإنتاجية جاء هذا في إطار زيارة وفد الشباب الأفريقي وعددهم 40 متدرب لتنفيذ برنامج تدريبي عن الخلايا الشمسية وترشيد الطاقة.

تناول اللقاء استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج إنتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية إحتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية، وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، منها: الصناعات الدفاعية، والعربات المدرعة، ومجالات الطاقة المتجددة، والإتصالات، والإلكترونيات، والتابلت، والتحول الرقمي، ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات النقل الكهربائي الذكي، والسكك الحديدية والسيارات، واللمبات الليد، ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وحرص المهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع الشباب الأفارقة، أشار فيه أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها علي مدار الأجيال.

وأكد على أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من مجالات التصنيع.

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وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة بدول القارة الأفريقية، في خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل، مشيرا إلى حرص الهيئة على إنشاء محطات تعمل بنظام الخلايا الفوتوفلطية وتبادل الخبرات وتدريب العمالة الفنية، بدول القارة السمراء على أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة.

وأشار مدير عام الهيئة إلى أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للشباب الأفريقي، وتمكينهم في المناصب القيادية والإستفادة من قدراتهم، لافتا أن للهيئة العربية للتصنيع سجل طويل وقوي من التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، التي تُمثل ثمرة لإهتمام القيادة السياسية المصرية وحرصها على عودة العلاقات مع أفريقيا إلى سابق عهدها.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، توجه وفد المتدربين الأفارقة لتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا المحطة الشمسية قدرة (1) ميجاوات، وشاهدوا أحدث خطوط إنتاج الألواح الشمسية، وريش أبراج طاقة الرياح، التي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا.

وأبدى وفد الشباب الأفريقي إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.

وأشاد وفد الشباب بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك تعزيز التبادل التجاري، وعودة العلاقات المصرية الأفريقية لعهدها الذهبي.