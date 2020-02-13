أخبار مصر | مباحثات بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون السياحي والأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون السياحي والأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعباسية، سفير دولة قبرص لدى مصر، بخاريس موريتسيس.

وحرص موريتسيس - وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس- على أن تكون زيارة وزير السياحة والآثار من أوائل زياراته الرسمية بعد تقلده مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

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وشهد اللقاء غادة شلبي نائب الوزير للشؤون السياحية والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والذي فيه تم بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال السياحة والآثار.

واستعراض المجتمعون الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحي، كما تم بحث تعزيز التعاون ذات الصلة على الصعيد الثلاثي في مجالي مكافحة الاتجار في الآثار وحماية التراث المغمور بالمياه، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي علي المستوى الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وعلى الصعيد السياحي، تناول اللقاء تعزيز سبل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017 حول سياحة البواخر بين الدول الثلاث.