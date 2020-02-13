أخبار مصر | عقب تشديد العقوبات.. خطوات استخراج تراخيص بصلاحية الموقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تشديد العقوبات.. خطوات استخراج تراخيص بصلاحية الموقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستفسر بعض المواطنين عن الإجراءات والمستندات اللازمة، لاستخراج تراخيص بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بعد تشديد العقوبات على المباني والمواقع غير المرخصة.

وتوضح "الخليج 365" الإجراءات القانونية في طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع، عن طريق المراكز التكنولوجيا الخاصة بخدمة المواطنين بأحياء العاصمة، والذي تحددت وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: الإجراءات المطلوبة:-



- ملء النموذج الخاص بالخدمة



- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة

- سداد رسوم المعاينة

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة، تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة

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- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة - تسديد الرسوم وتلقي الخدمة ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:-



- مالك الأرض أو وكيل أعمل "بتوكيل رسمي موثق"

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة ثالثًا: المستندات المطلوبة:-



- صورة عقد الملكية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- رسم كروكي يبين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع علية مهندس نقابي