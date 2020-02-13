أخبار مصر | عقب تشديد العقوبات.. خطوات استخراج تراخيص بصلاحية الموقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تشديد العقوبات.. خطوات استخراج تراخيص بصلاحية الموقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتوضح "الخليج 365" الإجراءات القانونية في طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع، عن طريق المراكز التكنولوجيا الخاصة بخدمة المواطنين بأحياء العاصمة، والذي تحددت وفقًا للشروط الآتية:
أولًا: الإجراءات المطلوبة:-
- ملء النموذج الخاص بالخدمة
- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة
- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة، تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة
- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة
ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:-
- مالك الأرض أو وكيل أعمل "بتوكيل رسمي موثق"
ثالثًا: المستندات المطلوبة:-
- صورة عقد الملكية
رابعًا: الرسوم:-
رسوم إصدار 200 جنيه "تزيد هذه الرسوم 3% سنويًا اعتبارًا من شهر أبريل 2010".
خامسًا: المدة الزمنية:-
وحدد محافظة القاهرة استخراج كل هذه الأوراق والمستندات المطلوبة خلال 7 أيام فقط.