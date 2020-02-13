أخبار مصر | وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الصندوق السيادي تبشر بانطلاقة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "خطة النواب": تعديلات قانون الصندوق السيادي تبشر بانطلاقة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أقرت خلال اجتماعها الأسبوع الجاري التعديلات على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، بما يبشر بانطلاقة قوية للصندوق خلال الفترات المقبلة.

وأضاف في بيان له، اليوم الخميس، أن مشروع القانون ينص على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" في القانون الحالي إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

ونوه بأن المادة 3 من مشروع القانون، تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

وتابع أن المادة تنص أيضًا، على تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

