أخبار مصر | وزير التعليم: نفكر في تدريب طلاب الإعدادية على الـ"تابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: نفكر في تدريب طلاب الإعدادية على الـ"تابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الفترة الماضية كانت فترة تدريب المعلمين على النظام الجديد، ولكن الآن، تعمل الوزارة على وضع معايير لتقييم المعلمين الذين يقومون بتدريس النظام الجديد.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا"، أن كل ما يتحدث عن تقييم الامتحانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول رأيه الشخصي ولكن القليل فقط هم من يعرفون التقييم، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يأخذ حقه.

وعن مطالبة ولية أمر، بتدريب طلاب الإعدادية على الـ"تابلت"، قال الوزير: إن الوزارة تفكر في هذا الأمر بالفعل.