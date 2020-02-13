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أخبار مصر | وزير التعليم: حرمان الطلاب من التفكير جريمة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: حرمان الطلاب من التفكير جريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، إن الوزارة حققت انجازًا كبيرًا في نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر، مشيرا إلى أن استعداد المدارس والمعلمين للنظام الجديد مختلف من مكان لأخر.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي، أن مجموعة من المعلمين رفضوا التطوير لارتباطهم بالدروس الخصوصية لما تمثله لهم من مصدر دخل، بينما حاربت الوزارة الدروس الخصوصسة لأنها تحرم الطلاب من التفكير، متابعًا: "أن أحرم الأولاد من التفكير جريمة".

وانطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

يأتي هذا المؤتمر كخطوة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية لإصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور السادة وزراء التربية والتعليم وصناع القرار وخبراء القطاع التعليمي والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحديد استراتيجيات التحول وتحقيق تقدم أسرع في القطاع التعليمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، عندما أعلن تبني مشروع التعليم الجديد، الذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.

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