أخبار مصر | وزير التعليم: حرمان الطلاب من التفكير جريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: حرمان الطلاب من التفكير جريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، إن الوزارة حققت انجازًا كبيرًا في نظام التعليم الجديد المطبق بكل مدارس مصر، مشيرا إلى أن استعداد المدارس والمعلمين للنظام الجديد مختلف من مكان لأخر.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي، أن مجموعة من المعلمين رفضوا التطوير لارتباطهم بالدروس الخصوصية لما تمثله لهم من مصدر دخل، بينما حاربت الوزارة الدروس الخصوصسة لأنها تحرم الطلاب من التفكير، متابعًا: "أن أحرم الأولاد من التفكير جريمة".