أخبار مصر | طالب بمؤتمر التعليم: "بذاكر على بنك المعرفة والناس فاكرني كذاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالب بمؤتمر التعليم: "بذاكر على بنك المعرفة والناس فاكرني كذاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي الشريف طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية، إنه يقوم بالمذاكرة على بنك المعرفة، وأن الكثير ينتقدونه: "فاكرني كذاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، المنعقد اليوم الخميس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خايمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي.

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في سياق متصل قالت مها محمد ولية أمر، إن ابنها حاليا في النظام التعليمي الجديد وأصبح له ارتباط بالأجداد والفراعنة، متابعة: "في البداية كنت أشعر بالقلق من النظام الجديد ولكن مع الوقت رهبة النظام الجديد اختفت، وابني في الصف الثاني الابتدائي أصبح لديه قدرة كبيرة على الإقناع بعد تطبيق النظام الجديد عليه".

يأتي هذا المؤتمر كخطوة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية لإصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور وزراء التربية والتعليم وصناع القرار وخبراء القطاع التعليمي والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتحديد استراتيجيات التحول وتحقيق تقدم أسرع في القطاع التعليمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذي يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين.