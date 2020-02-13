مصر | مفاجآت جديدة في واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت أبوالنمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت أبوالنمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل عدة حملتها أوراق قضية قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله، بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، إذ تبين أن "مراد" المتهم الرئيسي في الجريمة، بعد تنفيذه جريمته بمساعدة آخرين، هرب إلى ورشة لافتات فجرًا، ليختبئ داخلها، خوفا من ملاحقة قوات الشرطة له.

دقائق عدة، كانت فترة هروبه، داخل الورشة، حتى فوجئ بقوات الشرطة تحاصر الورشة، وعند استشعاره بالقوات، حاول الهرب منهم، وصعد أعلى السطح، ومنها إلى سطح العقار المجاور المكون من طابقين، ثم قفز منه، رغم إصابته بجلطة في ساقه -إصابة قديمة تمنعه من الحركة-.

وفي أثناء ملاحقة الشرطة له، سقط المتهم أرضا، ووجد نفسه محاصرا بقوة أمنية، قادها النقيب فاروق عبد القادر، معاون مباحث قسم الحوامدية، والنقيب أحمد عبد الصمد، معاون مباحث مركز أبو النمرس. ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أبوالنمرس، من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين شريك بمحل سوبر ماركت، مقيم بدائرة المركز متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالبطن والصدر. Advertisements وبالفحص تبين وفاة المذكور إثر قيام حداد، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنة في قضية "استعمال قوة"، ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته لمناصرته لأبناء عمومة المتهم (شقيقان مُحددان) في خلافات بينهم حول الميراث. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الأمن العام وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات

