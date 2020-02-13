مصر | تجديد حبس 40 متهما في الشرقية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 40 متهما في الشرقية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، تجديد حبس عدد 40 متهما لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمتهمين هم كل من:-

1. الأنور الشحات الأنور (العاشر)

2. ماهر فوزي عبدالموجود (العاشر)

3. محمد سامي عبد الونيس (العاشر)

4. مجدي عبدالهادي محمد (العاشر)

5. السيد إبراهيم محمد (العاشر)

6. محمد الشربيني السيد (العاشر)

7. توفيق إبراهيم محمد (العاشر)

8. محمد سعيد (مشتول)

9. جمال حسن متولي عبدالعال (ديرب)

10. علاء مكاوي جودة (ديرب )

11. رجب السيد عبدالوهاب (ديرب)

12. رشدي سامي رشدي (الزقازيق)

13. أبوبكر محمد محمد (الزقازيق)

14. محمد بهاء السيد (الزقازيق)

15. مصطفى فؤاد إبراهيم (الزقازيق)

16. عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ (الزقازيق)

17. عبدالعظيم كامل عبدالعظيم (مشتول السوق)

18. أحمد محمد علي (مشتول السوق)

19. عبدالحميد يحيى عبدالحميد (بلبيس)

20. أحمد محمد محمود محمد عطية (القنايات)

21. عاطف سيد أحمد محمد إبراهيم (القنايات)

22. عبدالمقصود جميل محمد (منيا القمح)

23. عمر السيد أبو هاشم (بلبيس)

24. أحمد محمد موسى (بلبيس)

25. عصام أحمد راتب (بلبيس)

26. أحمد محمد سليمان (بلبيس)

27. محمد أحمد فهمي (بلبيس)

28. حسين محمد محمد حسن (بلبيس)

29. صلاح الدين إبراهيم (بلبيس)

30. هيثم إبراهيم (بلبيس)

31. فوزي عبدالجليل (بلبيس)

32. رضا حمد رجب أحمد النجار (العاشر)

33. كريم أحمد محمد عبدالمعطي (الزقازيق)

34. حمادة محمد محمد علي إسماعيل (الزقازيق)

35. مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)

36. رمضان السيد رمضان (بلبيس)

37. سامي عبداللطيف (بلبيس)

38. عبدالرحمن قنديل (بلبيس)

39. سعيد رمضان أبو الفتوح (بلبيس)

40. حمدي زكي عبدالباري (بلبيس).