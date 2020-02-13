مصر | تجديد حبس سمية ماهر بتهمة التخابر مع تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس سمية ماهر بتهمة التخابر مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، استمرار حبس سمية ماهر حزيمة، البالغة من العمر 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، وذلك لمدة 45 يومًا على ذمة القضية 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع تركيا".

وأسندت النيابة للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في اتخاذ سلوك يضر البلاد.