مصر | تحذير قبل الفلانتين.. أب يقتل ابنته لوقوفها مع حبيبها في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير قبل الفلانتين.. أب يقتل ابنته لوقوفها مع حبيبها في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في عصر انقطع فيه التواصل بين الآباء والأبناء، وبين التسيب الذي يصل إلى الانحراف، والتأديب الذي يصل للتعدي والقتل، حررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، محضرًا بقتل أب لابنته المراهقة، وذلك لاكتشافه بأنها في علاقة حب.

وتلقى قسم ثان شبرا الخيمة قبل يوم واحد من عيد الحب "الفلانتين" بلاغًا بوصول جثة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا إلى المستشفى، حيث أحضرها والدها لتلقي العلاج ظنًا منه أنها فاقدة للوعي، لكنها قد لفظت أنفاسها الأخيرة فعاد بها إلى بيته.



وفي البداية ادعى الأب، أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، مما أدى إلى وفاتها بعد سقوطها فنقلها إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وتم إخطار نيابة ثان شبرا الخيمة.

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وكشفت تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض وبإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام، عن وحشية الواقعة بعدما انتقل رجال المباحث لمناظرة جثة الطفلة وتبين من المعاينة وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها.



وأثبتت التحقيقات، وجود شبهة جنائية وأن الوفاة ليست طبيعية، والتي تبين بعدها كذب ادعاء والدها بأنها سقطت من الأسانسير، واعترف المتهم أنه تعدى على ابنته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الآخيرة، بسبب شكه في وجود علاقة للمجني عليها مع شاب.



وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة بعد اعتراف المتهم، والذي برره بأنه في أحد الأيام، توجه إلى مدرسة ابنته في منطقة شبرا الخيمة، وشاهد ابنته تقف مع شاب غريب، ليتبين له وجود علاقة عاطفية بينهما، وأن الشاب أتى لها أمام المدرسة قبل "الفلاتين"، فقرر تأديبها.

